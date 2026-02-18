歌手西川貴教が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。この日発売の最新曲「Ignis−イグニス」をテレビで初めて生披露した。絶望からの再生と救いを歌っている。55歳にして体脂肪率はひとケタ台。週4〜5回のエクササイズをこなし、有酸素運動は毎日行うという。また、食事にも気を使う。歌う前に簡単エクササイズも振られると、「何させにこられてるんでしょうか」「事前の説明、なかったんです。50代半ばでヘ