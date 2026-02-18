FC東京のDF室屋成（31）が18日、ドイツ時代に何度も対戦した川崎FのMF伊藤達哉（28）との再戦を心待ちにした。ドイツ2部ハノーバー時代にマクデブルクでプレーしていた伊藤とは何度も対戦し、「バッチバチにやり合っていた」と言う。古巣復帰後の昨年9月にも対戦したが、マッチアップは実現せず。今季の川崎は福岡から紺野が加入。伊藤のポジションは本職の左サイドに移り、再戦が実現しそうだ。室屋は21日の多摩川を挟んだラ