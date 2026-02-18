「実は私、ついこの間まで刑務所にいたんです」仕立ての良いシャツを着こなし、理路整然と言葉を選ぶビジネスマンがそう口にしたとき、一瞬、誰もが耳を疑うだろう。草間清隆、32歳。『懲役社長』（扶桑社）という著書を持ち、現在は「お年寄り見守り事業」を主軸とするDOGLORYグループの代表として、全国にフランチャイズを展開する若き経営者だ。しかし、彼の時計は20代のほとんどを「塀の中」で止めていた。罪状は組織的な