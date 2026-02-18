大丸松坂屋百貨店は、大丸心斎橋店（大阪市中央区）が今年、開業３００周年となるのに合わせて、３月６日から館内各所で歴史を振り返る展示や、３００年記念ののれんの掲揚などを行う。４月初旬まで。大丸は１７１７年に京都で創業した。心斎橋店は２６年１１月１日に呉服店として開業し、明治時代に陳列式の百貨店に転換した。１９１４年には大阪初のショーウィンドーを導入した。各階エスカレーター前には、江戸時代の呉服