タレントのスザンヌ（39）が17日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。セカンドキャリアをスタートさせた際の苦労について語った。この日のテーマは「セカンドキャリア」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「スザンヌも熊本でいろいろやってるもんね」と振られると、スザンヌは「そうですね。アパレルブランドと、あと旅館経営をさせてもらっていて」と明かした。始めた当時は大