2月27日から4車線運用、その前に！NEXCO東日本関東支社は2026年2月17日、圏央道の4車線化に伴い、外回り「つくば中央IC」について、出口位置を変更すると発表しました。【圏央道】今回の4車線化区間を見る（地図）本線から同IC出口への分岐位置が、従来よりも西側（八王子寄り）へ1.4kmも移設されます。これは“暫定出口”とされ、架設が済んでいる4車線化用の橋桁を一部経由する形で、ICのランプに取りつく線形となります。