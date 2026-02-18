フリーでは世界最高得点を叩き出した三浦璃来・木原龍一組(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで劇的な金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組。ショートプログラム（SP）こそ5位と出遅れたが、フリーでは世界最高得点となる158.13点をマーク。合計231.24点で、大逆転した。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェック日本中が歓喜に沸く