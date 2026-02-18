石川県穴水町の穴水小学校で17日、ものづくりの魅力を伝える出前授業が行われ、子どもたちが2025年の大阪・関西万博でも展示された最新技術を体感しました。引っ張られているわけではありません17日、穴水小学校には、電子部品メーカー・村田製作所の社員が訪れ、4年生たちが特殊な振動を用いて「引っ張られる」「押される」など、手に取った人が錯覚を覚える「ふしぎな石ころechorb」を体験しました。◇児童は…「初めて見て凄い