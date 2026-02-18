「日本ハム春季キャンプ」（１８日、名護）１７日に１軍キャンプに合流した宮西尚生投手（４０）がブルペン入り。３８球を投げ込んだ。「そろそろ実戦も始まりますし、実戦感覚をイメージしながら投げました」と話した。オフからここまでのテーマを「“腹八分”」と明かす。「今までは、これでも足りない、これでも足りないって、ずっと走り続けたり、トレーニングしたりっていうところで、やっぱり年齢とともに疲れが取れな