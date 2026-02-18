ＮＰＢエンタープライズは１８日、２２日、２３日にひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催する「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６侍ジャパンＶＳ福岡ソフトバンクホークス」の始球式について、元日本代表の和田毅氏が２２日の始球式を務めると発表した。和田氏は２００４年のアテネ五輪、２００６年ＷＢＣ日本代表、２００８北京五輪日本代表とジャパンのために左腕を振った。同社を通じ「侍ジャパンにとって大事な初戦