女優で歌手のすみれ（３５）が亡き母、女優・松原千明さんの誕生日である１８日、ＳＮＳを更新。「ママ、恋しいよ」とメッセージを送った。松原さんは１９８８年に石田と結婚し、９０年にすみれを出産。しかし９６年、石田の不倫が発覚し、騒動に。９７年にハワイへ移住。９９年４月には石田との離婚が成立した。その後アメリカ人男性と再婚し男児を出産したが、２００９年に離婚した。２２年１０月、６４歳で急逝した。すみ