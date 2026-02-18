気象台は、午後3時48分に、暴風雪警報を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・奥尻町に発表 18日15:48時点檜山地方では、18日夜のはじめ頃から19日未明まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奥尻町□暴風雪警報【発表】18日夜のはじめ頃から19日未明にかけて警戒風向北西・陸上最大風速20m/s