テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜深0：40〜）の第7話が17日深夜に放送され、伊藤健太郎のベッドシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「1番生々しいんだけど」伊藤健太郎と行為に及んだ事務員の川島鈴遥本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れた