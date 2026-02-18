村山富市元首相社民党の福島瑞穂党首は18日の記者会見で、昨年10月に死去した村山富市元首相をしのぶ会を4月20日に延期すると発表した。3月9日に東京で開催する予定だったが、衆院選があり準備に影響したためと説明した。