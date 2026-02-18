人気アニメ「推しの子」有馬かな役や「HUNTER×HUNTER」ゴン役を担当した声優・潘めぐみ（36）が18日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「盛れたので、あげます」と書き出した潘。ウェーブがかったハイトーンのショートカットで自撮りをアップした。ファンからは「かっこいいし、かわいいの二刀流ですね」「かわいい！かっこいい！イケメン」「美人」「待って神」「似合ってて可愛い」「尊し！！！」「ボー