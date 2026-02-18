「２０２６ＪＦＬＣＵＰ」の日程が１８日、発表された。参加１６チームが東西の２グループに分かれて１回戦総当たりのリーグ戦を行い、各グループの１位同士と２位同士がホーム＆アウェーで対戦して順位（１〜４位）を決める。Ｊリーグの百年構想リーグと同じ半年間の開催で、９０分で決着がつかない場合はＰＫ戦を行う。Ｊ３から降格したアスルクラロ沼津は東グループ。３月２１日の開幕戦でＹＳ横浜とアウェーで戦う。ホー