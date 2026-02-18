大阪の陸の玄関口、新大阪駅の開発が動き出した。他の新幹線の主要駅に比べ開発が進んでいなかったが、リニア中央新幹線の開業や北陸新幹線の延伸を見据え、不動産事業者らの開発意欲が高まっている。大阪府・市は近隣の十三、淡路エリアと一体での街づくりも進める。（松本裕平）野村不動産はＪＲ新大阪駅の東側に、ライブハウス「ＢＥＡＴＰＡＲＫ」（仮称）を２０２８年３月に開業すると発表した。同社初のライブハウス事