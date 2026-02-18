ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」の初日２４日に行われるドリーム戦出場選手が発表された。上位グレード競走の優勝回数上位選手６人が選出され、枠番は１枠から選出上位順となる。末永和也（２７＝佐賀）が昨年１０月の津ＳＧダービーをはじめ、からつ７１周年ととこなめ７２周年とＧ?２Ｖ。選出順位１位で１枠となった。１枠末永和也（佐賀）２枠毒島誠（群馬）３枠桐生順平（埼玉）