１人で黙々とこなす――。巨人・横川凱投手（２５）は１８日に休日返上で単独自主トレを行った。横川は、前日１７日にロッテとの練習試合（那覇）で４番手として登板。１イニング１安打１奪三振無失点と好投を見せた。登板翌日でも気は抜かない。左腕は「状態関係なく結果でアピールしないといけないので。状態はあんまり気にせずに試合にしっかり入っていけるように準備をしていきたいと思います」と淡々と語った。この日