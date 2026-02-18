【モデルプレス＝2026/02/18】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第6話が、17日に放送された。淳一（竹内）に関する新事実が明らかになり、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】「再会」強盗犯を撃った人物「まさか」◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一は、担当する殺人事件の容疑者