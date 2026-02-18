【モデルプレス＝2026/02/18】元A.B.C-Zでタレントの河合郁人が18日、都内で開催されたバーミヤン『台湾展』メディア向け先行試食会にタレントの彦摩呂とともに出席。驚きの人物がイベントの観覧に訪れた。【写真】河合郁人、サプライズ観覧したイケメン兄と自撮り◆河合郁人「うちの兄貴が来てる」本場台湾でミシュラン一つ星を獲得している名店「米香（ミポン）」と共同開発を行った4品のほか、本格的な台湾料理体験ができるメニ