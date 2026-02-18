ベーカリーカフェのサンマルクカフェは、3月8日と9日の2日間、「サンマルクカフェ創業祭」を開催する。期間中、看板商品「チョコクロ」(税込230円)を1個購入した人に、同商品をもう1個無料でプレゼントする。サンマルクカフェは1999年3月8日、東京・銀座に1号店をオープン。2026年で創業27周年を迎える。現在は全国に286店舗を展開している。人気商品「チョコクロ」をはじめ、パンやサンドイッチは店内で手作り。独自開発の遠赤外