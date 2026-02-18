広島県東広島市で住宅が燃え、男性が殺害された事件で、現場から油のようなものが検出されていたことが分かりました。事件があった住宅では、18日も朝から警察と消防による現場検証が始まりました。16日未明、東広島市の住宅で火事が発生。この家には夫婦2人が住んでいて、裏庭では夫とみられる40代の男性が死亡しているのが見つかりました。男性の死因は、刃物で首を複数回刺されたことによる失血死で、 強い殺意があったとみられ