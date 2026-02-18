NHK Eテレの人気番組『おかあさんといっしょ』から、月のうたベスト映像集『「おかあさんといっしょ」最新ソングブックだいすきがいっぱい』（Blu-ray・DVD）の発売（4月22日）が決定。3月末で番組を卒業することが発表された杏月お姉さん（秋元杏月）にとっては最後のソングブックとなる。【動画】『最新ソングブックだいすきがいっぱい』見どころダイジェスト本作は、2025年3月のうた「ももいろほっぺ」から最新曲「ゆき