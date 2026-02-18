世界160カ国以上で愛される世界No.1棒付きキャンディブランド※「チュッパチャプス」から、毎日をもっと明るく彩る新作グミが登場します。2026年3月23日（月）より全国で発売されるのは、2層チューブ型が特長の「チュッパチャプス サワーチューブグミ」と「チュッパチャプス サワーチューブロンググミ」。カラフルでポップな見た目と新感覚の食感が、日常に小さなFUNを届けてくれます♡ むぎ