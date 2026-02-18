落語家の桂文枝（82）が18日、ブログを更新。差し入れの失敗談を明かした。大相撲春場所（3月8〜22日、エディオンアリーナ大阪）ために来阪する力士らの宿探しに奔走していた文枝。前日に長年住居を構えていた大阪府池田市の寿命寺に決まったことを明かしていた。この日は「夜、大嶽部屋の宿舎、池田の寿命寺へ行ってきました」「親戚にあたるお寺で宿舎を引き受けてくれました」と前夜に訪れた様子を紹介。「新しい部屋です