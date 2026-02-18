JR西日本SC開発は18日、JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」の新館『LUCUA SOUTH』（ルクア サウス）を4月5日に開業すると発表した。段階的な改装・新店導入を行い、2026年秋に第2期、27年に全面開業を予定する。【画像】『LUCUA SOUTH』に登場へナルミヤ、サンリオ、スクエニなどサウスゲートビルディングの10〜16階に入居する。このうち、国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」を、10