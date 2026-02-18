東京証券取引所18日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。前日の米国株高が好感されたほか、日米合意に基づく日本の対米投融資第1号案件が決まり、関連銘柄に買い注文が入った。終値は前日比577円35銭高の5万7143円84銭。東証株価指数（TOPIX）は45.70ポイント高の3807.25。出来高は約22億6946万株だった。