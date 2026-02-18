俳優の大原優乃が１８日、出演中の舞台「熱海殺人事件ラストメッセージ」を体調不良で降板すると発表した。所属事務所が発表した文書によると、「２月１７日の舞台終了後、胸の痛みを訴え都内の病院で診察を受けたところ、気胸との診断を受けそのまま入院いたしました」と説明。主治医から「しばらく安静」との診断を受けたことから「やむなく本舞台を降板させていただくこととなりました」となっている。「大原優乃本人は