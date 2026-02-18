浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が開幕した。10Rは人気の鈴木圭一郎（31＝浜松）が3周目で先頭に立って押し切った。「風はあったが、そこまで気にならずに走れた。新走路は、練習では前回と変わらず滑りそうな感じ。レースでは滑る感じはなかった」。すでに難走路を手の内に入れたか。ここは過去に5度、制している大会。「相性はいいと思っている。優勝したい」。最後は力強い言葉で締めくくった。