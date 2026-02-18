防衛装備品の輸出をめぐり政府・与党は他国との共同開発品を共同開発した相手以外の第三国に対しても行えるよう拡大する方向で調整していることがわかりました。【映像】共同開発の武器輸出 第三国への拡大を検討国際共同開発の完成品をめぐっては、日本とイギリスやイタリアと進めている次期戦闘機を除き、開発当事国以外への輸出は認められていません。政府は年内にも防衛装備移転三原則の運用指針を改定し、そうした制限