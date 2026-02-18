衆院総選挙を受けて18日に召集された特別国会で首相指名選挙が行われ、衆参両院の本会議で高市早苗首相（自民党総裁）が、第105代首相（内閣総理大臣）に指名された。衆議院では1回目の投票で高市氏が465票中354票を得て首相に指名され、参議院では1回目では誰も過半数に達せず、決選投票の結果、高市氏が指名された。衆議院での投票結果は、高市首相354票、中道改革連合の小川淳也代表50票、国民民主党の玉木雄一郎代表28票、参政