三条市で18日午後1時頃、路線バスと軽貨物自動車が衝突する事故がありました。事故があったのは三条市北入蔵2丁目の市道です。警察によりますと、18日午後1時12分、目撃者から「路線バスがからんだ事故です」という旨の通報がありました。30代の男性が運転する路線バスと、70代の男性が運転する軽貨物自動車が衝突したということです。この事故で、軽貨物自動車を運転していた70代の男性が、口の中を切るケガをし、救急搬送されま