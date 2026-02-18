お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏さん（49）が自身のインスタグラムを更新。息子に豪華な合格祝いを贈り、話題となっています。【写真】「こんなにもでかいとは！」合格祝いを手に叫ぶパパ津田さんは自宅と思われる場所で、大きな箱を手に叫び顔でポーズを取り、「息子が合格祝いで欲しがってたガンプラが届いたこんなにもでかいとは！」とコメント。パッケージから、ガンプラ45周年を記念して1月31日に発売された「PG UN