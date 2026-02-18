パワフルなエンジンと先進の装備ホンダのインドネシアにおける二輪車生産・販売合弁会社であるPTアストラ・ホンダ・モーターは、2026年2月11日に、インドネシア市場向けのプレミアムビッグスクーター「ホンダPCX160」の2026年モデルを発表しました。今回のモデルチェンジでは、各タイプに新しいカラーリングとエンブレムが採用され、PCX160が持つ高級感をさらに引き立てています。【画像】超カッコイイ！ これが新型「PCX160」