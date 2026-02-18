県内のインフルエンザの1定点医療機関あたりの患者数は、7週ぶりに警報レベルとなっています。今シーズン2度目の警報基準値超えで、インフルエンザ患者の9割がB型への感染です。 県衛生研究所によりますと、今月9日から15日までの1週間に県内39の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は1224人で4週連続で増加しました。 1定点医療機関あたりの患者数は31.38人と前の週より2.10人増加し、7週ぶりの警報レベ