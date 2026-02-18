県議会2月定例会がきょう開会し、最重要課題と位置付けられた人口減少対策や、物価高対策を中心とした、7000億円あまりの来年度当初予算案などが上程されました。 県議会2月定例会では、来年度の当初予算案など65議案が上程されました。当初予算案では7002億8400万円を計上し、吉村知事は今後の県政運営の中で、人口減少を『県政の最重要課題』と位置づけています。 主な対策内容としては、将来の結婚・妊娠・出産の可能性を広げ