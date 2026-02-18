広島県の尾道バイパスで大型トラックが軽自動車に突っ込む事故があり、女性１人がけがをしました。 １８日午前１０時半ごろ、広島県尾道市の国道２号尾道バイパス上りで「追突事故をした。前の車が大破して運転席までつぶれている」とトラックの運転手から通報がありました。 警察によりますと渋滞の最後尾にいた軽自動車の後ろからトラックが突っ込み、その衝撃で軽自動車が前にいたトラックに追突したということです。 この事