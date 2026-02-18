モデルの梨花（52）が18日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りの名店について伝えた。梨花はコーヒーカップの絵文字を添え、「今まででNo.1」とコメント。グラスの写真や、東京・銀座のコーヒー専門店「カフェ・ド・ランブル」の看板の写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「銀座ですか？」「アイスコーヒーかな？」「ゆっくりお一人様が良さそうですね♪」などのコメントが寄せられた。梨花は10年1月に一