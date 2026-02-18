3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は18日、第2クール2日目を迎えた。伊藤大海投手（28＝日本ハム）は宮崎市のサンマリンスタジアムで調整を行い、報道陣の質問に応えた。WBCに向け、自らの強みを「1球目から自分のボールを投げられるっていうところがあると思うので」と分析。「いい意味でこう、使い勝手よく、井端監督が“行ってくれ”っていうところで、投げることに喜びを