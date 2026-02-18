元AKB48でタレント・大家志津香（34）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、まさかの声かけに驚いたエピソードをつづった。大家は「『元アイドルの方ですよね？』と声をかけられた。せめて元AKBまで絞ってほしかった。よくその曖昧さで攻めてきたな」と驚きの報告。そこでユーザーから「握手会の列でバズったアイドルの方ですよね？」と聞かれると、大家は「列が無いでバズった方です」と“自虐”ネタで返していた