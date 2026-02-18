3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は18日、第2クール2日目を迎え、午後からは今合宿初の実戦形式の打撃練習「ライブBP」を行った。サポートメンバーとしてチームに加わっている巨人・中山礼都外野手（23）がチーム唯一の長打を放った。隅田の投じた初球の外角高め直球をとらえると打球は高く舞い上がり、左翼手の頭を越えた。「追い込まれたら負けだと思うんで。追い込まれる