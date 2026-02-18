１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５７７円３５銭（１・０２％）高の５万７１４３円８４銭だった。５営業日ぶりに値上がりした。前日の米株高の流れを引き継ぎ、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に買い注文が広がり、上げ幅は一時８００円を超えた。東証プライム銘柄の７割超が値上がりした。米国のトランプ大統領は１７日、日米関税交渉の合意に基づく対米投資の第１弾が決定したと発表し