１８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、開催中のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）で日本勢が好スタートを切ったことを報じた。初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で１位。３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が７７・２３点の２位と続き、３位は世界女王のアリサ・リュウ（米国）が７６・５９点。