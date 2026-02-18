【女子旅プレス＝2026/02/18】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、春の風物詩「いちご杏仁」を、2026年2月26日（木）より期間限定で販売する。【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア◆ゴンチャ春だけのおいしさ「いちご杏仁」2022年の初登場以来、春だけの味わいとして親しまれる「いちご杏仁」。昨年は期間限定ドリンクとして過去最大のヒットを記録し、今年でついに5周年を迎える人気シリーズだ。今回はフ