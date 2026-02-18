【モデルプレス＝2026/02/18】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の佐野雄大が2月18日、都内で行われた「タテ読みマンガアワード」授賞式に登壇した。【写真】INI佐野雄大、顔にマジック付いた姿◆佐野雄大、ゲスト審査員として登場ゲスト審査員として出席した佐野は、「せーの、『Log in to us！』INIの佐野雄大です！」と1人での登壇となったが、メンバーと声を合わせるように「せーの！」と合図としてから挨拶。