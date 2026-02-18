NZ中銀のハト派姿勢で売り強まる＝オセアニア為替概況 豪ドルドルはドル高を受けてやや上値が重い展開。昨日の海外市場で0.7020ドル台を付けた後、0.7090ドル前後まで上昇。高値圏でオセアニア市場を迎えると、もみ合いを経て売りが優勢。米債利回りの上昇を受けたドル買いに加え、NZドルの売りが重石となった。午後は0.7060ドル台でもみ合い。 豪ドル円は108円台半ばを挟んでのもみ合いに終始。 NZドルは中銀会合後に売り