日本時間午後４時に１月の英消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比３．０％上昇、コアの大方の予想も前年比３．０％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．４％、３．２％上昇から鈍化するとみられている。１月２７日に英小売協会（ＢＲＣ）から１月の英小売店頭価格指数が発表されており、前年比の伸びは予想を上回っていた。１月の英消費者物価指数も同様の結果になるようであれ