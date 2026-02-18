リンクをコピーする

テクニカルポイント豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も、スピードは一段階抑えられる 0.7186ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7133エンベロープ1%上限（10日間） 0.7070現値 0.706310日移動平均 0.7022一目均衡表・転換線 0.700321日移動平均 0.6992エンベロープ1%下限（10日間） 0.6907一目均衡表・基準線 0.6821ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.6