参院の首相指名選挙は投票総数246票で、高市早苗氏123票、小川淳也氏58票、玉木雄一郎氏25票、神谷宗幣氏15票、田村智子氏7票、奥田芙美代氏5票、水岡俊一氏5票、伊波洋一氏2票、百田尚樹氏2票、福島瑞穂氏2票、安野貴博氏1票、白票1票だった。